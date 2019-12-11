Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34 225 грн/кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,8%.

Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.

“С января 2019 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 13,2%, в гривнах уменьшились – на 1,2%. С ноября 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривнах уменьшилась – на 1,3%”, – говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 3% относительно октября и составило 10 535 квартир.

Средняя цена квартир на первичном рынке в столице на 5,1% ниже показателей октября и составляет 33420 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 0,4%, 1 378 долларов за кв. м.

Больше только квартир на вторичном рынке продается на правом берегу столицы. Увеличение предложения наблюдалось в Голосеевском районе – на 3,4%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 0,2% в Дарницком до 8% в Святошинском.

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