Прошедший год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации

Прошедший 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации, свидетельствуют предварительные данные веб-сайта Aviation Safety Network (ASN).

Всего за год зарегистрировано 10 авиапроисшествий с человеческими жертвами, в общей сложности они унесли жизни 44 пассажиров и членов экипажа, а также 35 человек на земле.

Для сравнения: в 2016 году произошло 16 авиакатастроф, количество погибших составило 303 человека.

Из 10 авиакатастроф 2017 года пять касались грузовых перевозок, пять – пассажирских. При этом за год не зарегистрировано ни одной катастрофы с пассажирским реактивным самолетом.