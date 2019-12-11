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Зеленский сократил численность работников Госуправления делами
11.12.2019 18:20
Владимир Зеленский сократил численность работников Государственного управления делами до 155 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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