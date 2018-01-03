Во вторник вечером, 2 января, в Ковеле произошло столкновение автомобилей BMW и ВАЗ, в результате чего скончался пассажир последнего авто. Об этом сообщает Волинь Post .

По данным правоохранительных органов, за рулем автомобиля BMW находился инспектор патрульной полиции в Волынской области. На момент ДТП он не выполнял свои служебные полномочия.

Стоит отметить, что в результате столкновения ВАЗ отбросило с проезжей части. Водитель и пассажир BMW оказали помощь пострадавшим с ВАЗ, однако пассажир погиб на месте. а водитель был доставлен в больницу.

В свою очередь водитель и пассажир BMW в результате аварии не пострадали.

В полиции подчеркнули, что инспектор был трезв, он прошел соответствующую проверку в медицинском учреждении. Правоохранитель рассказал, что у ВАЗа не работали задние фонари, следовательно он его не заметил.

Продолжается следствие, которое установит все детали дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на среду, 3 января, в Киеве судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП .

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