|В Ковеле полицейский совершил смертельное ДТП
|03.01.2018 13:56
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Во вторник вечером, 2 января, в Ковеле произошло столкновение автомобилей BMW и ВАЗ, в результате чего скончался пассажир последнего авто. Об этом сообщает Волинь Post.
По данным правоохранительных органов, за рулем автомобиля BMW находился инспектор патрульной полиции в Волынской области. На момент ДТП он не выполнял свои служебные полномочия.
Стоит отметить, что в результате столкновения ВАЗ отбросило с проезжей части. Водитель и пассажир BMW оказали помощь пострадавшим с ВАЗ, однако пассажир погиб на месте. а водитель был доставлен в больницу.
В свою очередь водитель и пассажир BMW в результате аварии не пострадали.
В полиции подчеркнули, что инспектор был трезв, он прошел соответствующую проверку в медицинском учреждении. Правоохранитель рассказал, что у ВАЗа не работали задние фонари, следовательно он его не заметил.
Продолжается следствие, которое установит все детали дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на среду, 3 января, в Киеве судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП.
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