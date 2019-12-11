Об этом рассказала глава министерства Анна Новосад в интервью РБК-Украина, которое было обнародовано в среду, 11 декабря.

Новосад заявила, что нужно отказаться от модели, при которой государство дает университетам деньги пропорционально количеству студентов и перейти к ситуации, когда финансирование выделяется по результатам деятельности.Она отметила, что такой шаг поможет не поощрять заведения набирать студентов только ради государственного финансирования.

"Поэтому здесь лучше выбрать финансирование по результатам деятельности. Это другая финансовая модель, которую мы будем внедрять. Это не означает, что будет отменена возможность учиться на бюджете. Это не означает, что будет уменьшено количество денег. Дело в том, что финансирование станет более эффективным. Кстати, вместе с колледжами это около 19 млрд гривен ежегодно", – сказала Новосад.

В рамках изменений финансирования министерство планирует оптимизировать сеть университетов.

"У нас работает около 300 вузов. Но контингент студентов маленький и к тому же быстро падает последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов", – сказалала Новосад, добавив, что также будут оптимизироваться расходы на них.

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