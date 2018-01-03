Пакистан обвинили в "двойной игре"

Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters .

"Администрация отказывает в помощи в размере 255 000 000 долларов США Пакистана. Для этого есть причины. Пакистан играл в двойную игру в течение многих лет", - сказала она.

Американский посол утверждает, что Пакистан иногда работал с США, а иногда и с террористами, с которыми Штаты ведут борьбу в Афганистане.

"Эта игра неприемлема для Администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом" , - добавила Хейли.

Ранее МИД Пакистана вызвал "на ковер" посла США в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь.

Отношения между Соединенными Штатами и их непростым союзником Пакистаном на протяжении многих лет были напряжены в связи с вероятной поддержкой Исламабадом сети боевиков "Хаккани", связанные с афганскими талибами.

Соединенные Штаты также утверждают, что старшие командиры "Талибана" живут на пакистанской земле. В 2016 году руководитель тогдашнего "Талибана" Мулла Мансур был убит американским дроном в Пакистане, а в 2011 году руководитель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был найден и убит войсками США в пакистанском городе Абботтабад.