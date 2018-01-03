|США отказались предоставить Пакистану финпомощь в размере $ 255 млн
|03.01.2018 13:58
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Пакистан обвинили в "двойной игре"Соединенные Штаты Америки приняли решение отказать Пакистана в оказании финансовой помощи в размере 255 млн долларов после обвинения американского президента Дональда Трампа в поддержке террористов.
Фото: іndia.com
Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters .
"Администрация отказывает в помощи в размере 255 000 000 долларов США Пакистана. Для этого есть причины. Пакистан играл в двойную игру в течение многих лет", - сказала она.
Американский посол утверждает, что Пакистан иногда работал с США, а иногда и с террористами, с которыми Штаты ведут борьбу в Афганистане.
"Эта игра неприемлема для Администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом" , - добавила Хейли.
Ранее МИД Пакистана вызвал "на ковер" посла США в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь.
Отношения между Соединенными Штатами и их непростым союзником Пакистаном на протяжении многих лет были напряжены в связи с вероятной поддержкой Исламабадом сети боевиков "Хаккани", связанные с афганскими талибами.
Соединенные Штаты также утверждают, что старшие командиры "Талибана" живут на пакистанской земле. В 2016 году руководитель тогдашнего "Талибана" Мулла Мансур был убит американским дроном в Пакистане, а в 2011 году руководитель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен был найден и убит войсками США в пакистанском городе Абботтабад.
Вашингтон подал сигнал Пакистана о том, что он сократит помощь и примет другие карательные меры, если Исламабад не перестанет помогать, или закрывать глаза на боевиков "Хаккани", осуществляющих трансграничные нападения в Афганистане.