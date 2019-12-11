Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует результаты встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая состоялась 9 декабря в Париже.

«Он еще раз подтверждает, что ООН поддерживает ведущую роль стран-членов в нормандском формате, Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в рамках Минских договоренностей», – заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны «удвоить усилия по развитию достигнутого прогресса для решения конфликта», подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш «еще раз заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

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