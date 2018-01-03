Указ президента Украины от 9 апреля 2014 года №386 "О государственной охране Донецкой ОГА" перестал действовать, сообщила пресс-служба главы государства Петра Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко подписал приказ об отмене охраны Донецкой ОГА Фото: EPA Согласно документу, приказ президента Украины от 9 апреля 2014 года №386 "О государственной охране Донецкой ОГА" перестал действовать.Также Порошенко отменил приказ №461 от 10 мая 2014 года, который не был опубликован в открытом доступе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Донецк сейчас временно оккупирован. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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