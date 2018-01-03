Ученые обнаружили, что лекарство от диабета, которое воздействует на три гена роста, оказалось крайне эффективным в борьбе с болезнью Альцгеймера. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Brain Research.

Известно, что болезнь Альцгеймера образуется из-за накопления в мозге белка бета-амилоида. Он образуется из обрезков белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.

Исследователи заметили, что пожилые люди, которые страдают от инсулиновой невосприимчивости, гораздо чаще становятся жертвами старческого слабоумия. Это наблюдение заставило британских биологов предположить, что лекарства, эффективно подавляющие развитие диабета второго типа, могут столь же существенно влиять на работу мозга при болезни Альцгеймера.

Они проверили эту теорию с помощью пока безымянного препарата от диабета, созданного в 2015 году группой экспертов из Германии и Канады. Это вещество, которое его создатели называют просто "триагонист", воздействует на три гена роста в клетках и заставляет их активнее реагировать на молекулы инсулина.

Экспериментаторы добавляли лекарство в пищу мышей, в ДНК которых пересадили поврежденную версию человеческого гена APP.

Как показали наблюдения, грызуны не только реже страдали от диабета, но и испытывали меньше проблем с памятью. К примеру, они гораздо лучше запоминали, где выход из лабиринта, в который их периодически помещали ученые: примерно через неделю они достигали его в два раза быстрее, чем их сородичи, получавшие корм без "триагониста". Причиной этого стало то, что мозг мышей почти полностью очистился от бляшек бета-амилоида - их было примерно в четыре раза меньше, чем у остальных грызунов, больных диабетом, и только в два-три раза больше, чем у здоровых.

По словам ученых, это позволяет утверждать, что препарат является самым эффективным лекарством от болезни Альцгеймера, созданным за последние 15 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, группа ученых из Соединенных Штатов Америки изобрела метод, который поможет вводить больным дозу инсулина без инъекций.

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