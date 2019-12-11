|"Слуги" собирают официальную делегацию в Донецк и Луганск
|11.12.2019 19:01
|
Источник телеграм-канала Легитимный сообщил, что Офис Президента сообщает, что в ОП якобы рассматривают вариант отправки первой украинской делегации в оккупированные войсками РФ Донецк и Луганск в 2020 году.
Согласно сообщению телеграм-канала Легитимный, в делегацию якобы "войдут украинские журналисты, политики, чиновники, международные правозащитные организации, ОБСЕ и т.д. Также хотят в эту делегацию включить тех, кто выехал из Донецка и Луганска".
Поделитесь статьей с друзьями