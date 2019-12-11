Источник телеграм-канала Легитимный сообщил, что Офис Президента сообщает, что в ОП якобы рассматривают вариант отправки первой украинской делегации в оккупированные войсками РФ Донецк и Луганск в 2020 году.

Согласно сообщению телеграм-канала Легитимный, в делегацию якобы "войдут украинские журналисты, политики, чиновники, международные правозащитные организации, ОБСЕ и т.д. Также хотят в эту делегацию включить тех, кто выехал из Донецка и Луганска".

"Всё это будет делать Офис Президента. Таким образом, хотят показать начало национального диалога между Украиной и оккупированным Донбассом.

Зеленский вместе с международной делегацией политиков и чиновников, хочет посетить Донецк/Луганск в 2020 году", — пишет канал.

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