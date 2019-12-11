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Пожар в колледже Одессы: спасатели снесли аварийную стену
11.12.2019 19:15
ГСЧС удалось снесли аварийную стену в сгоревшем одесском колледже
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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