Погода, Новости, загрузка...
Пожар в колледже Одессы: спасатели снесли аварийную стену
11.12.2019 19:15
ГСЧС удалось снесли аварийную стену в сгоревшем одесском колледже Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 