Сообщение о минировании школы во Львове оказалось ложным

Полиция не нашла взрывоопасных предметов в здании школы во Львове, ложное сообщение о минировании сделала 17-летння местная жительница.

Как сообщает в среду отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, сотрудники полиции провели осмотр здания школы в Сиховском районе и прилегающей территории и не обнаружили взрывного устройства.

На время осмотра из здания эвакуировали около 20 сотрудников учебного учреждения.

Полиция установила, что фальшивое сообщение передала 17-летння жительница Львова.

Ранее в этот день в 10:25 в полицию поступило сообщение от анонима в том, что здание одной из школ заминировано