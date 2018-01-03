|Жертвами аварии в Перу стали около 50 человек
|03.01.2018 14:05
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Трагедия произошла на участке серпантина, известного как Поворот дьявола70 километров в столицу Перу Лиму пассажирский автобус упал в пропасть, погибли 48 человек.
Фото: Dante Piaggio / El Comercio
Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на местную полицию
Трагедия произошла на участке серпантина, известного как Поворот дьявола (Curva del Diablo). Эта дорога считается одной из самых опасных в стране.
По данным издания, выжили только шесть человек. Сейчас спасательные работы прекращены из-за повышения уровня воды угрожает жизни спасателей.
По предварительным данным, автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением и автобус улетел в пропасть.
Напомним, в октябре в аэропорту города Масамары самолет Ан-32 вооруженных сил Перу врезался в полицейскую базу . На борту самолета находились военнослужащие, однако ни они, ни полицейские на земле не пострадали.
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