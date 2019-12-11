|Тех, кто объединяет: новый глава Института нацпамяти заявил, что будет прославлять Малевича и Лобановского
|11.12.2019 19:20
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Институт национальной памяти, председателем которого 4 декабря назначен эксперт в сфере образования и культуры Антон Дробович, намерен сфокусировать свою деятельность на объединяющих людей личностях и вести разговор с другими государствами. Об этом на комитете Верховной Рады заявил Дробович, передают
Директор института упомянул такие задачи, как освещение Голодомора, Холокоста, аварии атомного реактора в Чернобыле и борьбу с мифами касательно разных исторических событий.
Ведомство намерено продолжить декоммунизацию и проводить ее в диалоге с органами власти и местного самоуправления.
Отметим, что прошлый глава ИНП Владимир Вятрович занимался прославлением таких вещей, как ОУН-УПА, украинизация, декоммунизация.
Кроме того, он поддавал критике такие ценности украинцев, как День победы, 8 Марта, Дед холод, Владимир Высоцкий и Виктор Цой.