Режиссер Алан Бадоев показал фото из личного архива. Бадоев: Помню, в 11-м классе моим лучшим другом был Clearasil (мыло от прыщей) Фото: alanbadoev / Instagram Снимки он разместил в Instagram."Ну что тут скажешь... по фото сразу понятно, почему мама меня частенько называла "язва желудка". В глазах – однозначная претензия. Еще та "язва". Помню, в 11-м классе моим лучшим другом был Clearasil (мыло от прыщей)", – написал он. Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла-«Язва желудка» * в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва» Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль ( мыло от пришей )) Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Дек 29, 2017 at 6:34 PST На стиле 11 класс Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Дек 29, 2017 at 6:36 PST Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане (Северная Осетия). Затем семья переехала в Горловку Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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