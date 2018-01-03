|Бадоев обнародовал свои архивные снимки
|03.01.2018 14:06
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Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла-«Язва желудка» * в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва» Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль ( мыло от пришей ))Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Дек 29, 2017 at 6:34 PST
На стиле 11 классПубликация от Alan Badoev (@alanbadoev) Дек 29, 2017 at 6:36 PST
Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане (Северная Осетия). Затем семья переехала в Горловку Донецкой области.
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