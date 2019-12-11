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В Раде приняли решение по закону об особом статусе Донбасса
11.12.2019 19:34
Парламентский комитет рекомендовал нардепам принять закон о продлении особого статуса Донбасса за основу и в целом
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Теги:
политика
события
украина
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