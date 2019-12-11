Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка "фантастика на четвертом этаже", то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то вероятно, такой курс и будет", - сказал Милованов.

Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.

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