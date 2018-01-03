В правительстве сообщили уровень зарплаты, которая сможет удержать украинцев от трудовой миграции за границу.

«Небольшая разница в зарплате в Украине, по сравнению с европейской, даст возможность гражданам работать в собственной стране. Сегодня в Польше работает более миллиона украинцев. Там получают зарплату 800-1000 евро — это 25-30 тысяч гривен. Однако украинцы тратят средства на жилье, транспорт. Если в Украине в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в стране», — заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Зубко отметил, что трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии.

«Военные действия на Востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч абсолютно трудоспособного населения. Это количество людей оставило настоящий промышленный сектор», — добавил он.

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