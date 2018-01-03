Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука надеется на начало следующего этапа освобождения украинских заложников в январе-феврале.

Как передает информационное агентство УНИАН, об этом он сказал в эфире канала «112 Украина».

Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может начаться следующий этап освобождения украинских заложников, Тука сказал: «Я надеюсь, вероятно, даже в январе, в феврале».

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Скандальный кум Путина Виктор Медведчук сказал в эфире телеканала «Россия-1» 27 декабря, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29»

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