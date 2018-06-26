|Герман рассказала о главной проблеме Януковича
|26.06.2018 11:25
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Проблема экс-президента Украины Виктора Януковича заключалась в неумении вовремя разговаривать с людьми. Об этом она заявила сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент
"Виктор Федорович хорошо разбирался в экономике. И он был прав -
нам потребовалось время, чтобы выторговать лучшие условия в
договоренностях с Европой. Но не умел он, не умели донецкие,
говорить с людьми, вовремя выходить к ним и разговаривать,
доказывать свое мнение", - сказала Герман.
Также Герман отметила, что закон об отстранении Януковича был
принят, когда он находился еще в Украине - в Харькове.
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