В городе Сьюдад-Хуарес в Мексике убили шесть человек по время просмотра матча национальной сборной на Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает El Universal .

В гараже частного дома собрались семь местных жителей, чтобы посмотреть матч. Туда принесли столы, стулья и телевизор. После начала просмотра в помещение порвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. На месте погибли шестеро болельщиков, еще один был ранен.

Кроме того, сообщается, что позже в тот же день в городской парикмахерской застрелили еще пять человек.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в субботу, 23 июня, в столице Эфиопии произошел взрыв , в результате которого погибли "несколько человек". Происшествие случилось на одной из площадей Аддис-Абебы.

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