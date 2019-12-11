Украинцу при пересечении польской границы пришлось заплатить штраф в размере более 158 тысяч гривен. Об этом сообщили на сайте Надбужанского отдела пограничной службы.

Сообщается, что украинец задержан в пункте пропуска “Дорогуск”. Оказалось, что гражданин Украины ранее был наказан штрафом в Польше. Между тем, тот его не оплатил и уехал в Украину.

Чтобы избежать наказания, украинец пошел на хитрость - он поменял имя и получил новый паспорт. Между тем, мимо польских пограничников он не прошел.

Нарушителя отпустили только после того, как он заплатил 26 тысяч злотых, что равно более 158 тысячам гривен.





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