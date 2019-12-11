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В Херсоне столкнулись три автомобиля: есть жертвы
11.12.2019 20:10
ДТП в Херсоне - один человек погиб при столкновении трех авто Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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