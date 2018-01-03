С 1 января 2018 года "" повысил тарифы на стационарную связь для своих абонентов.

Об этом сообщает компании, передает .

Для абонентов, проживающих в городах, тарифы на стационарную связь выросли на 7,3% (около 5 грн в месяц), а для жителей села — на 14,5% (около 8 грн).

Таким образом, стоимость тарифа "Домашний Безлимит" для жителей городов составит около 74 грн в месяц, для жителей села — 70 грн в месяц. Тариф "Домашний Базовый" будет стоить около 67 грн в месяц для города и около 63 грн в месяц для села.

Новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг, пообещали в компании.

В течение месяца соответствующее решение будет согласовываться с представителями профсоюзов и работодателей, а также с государственными органами.

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