Мужчина позвонил в полицию около пяти утра 3 января и заявил, что в ресторане на улице Радужной "заложена бомба и наркотики". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция задержала мужчину, но объяснить свои действия он не смог Фото: mvs.gov.ua Мужчина позвонил в полицию сегодня около пяти утра и заявил, что в ресторане на улице Радужной "заложена бомба и наркотики". Из-за звонка полиция эвакуировала из ресторана около 140 посетителей и персонал. Специалисты осмотрели здание и прилегающую территорию, но не нашли ни взрывчатки, ни подозрительных веществ.Полиция установила номер звонившего и его личность. Выяснилось, что это 46-летний локальный житель. Несколько часов назад он покинул этот ресторан.Мужчину задержали у него дома. Он был сильно пьян и не смог объяснить свои действия, отметили правоохранители.Сведения о происшествии внесены в Единый список досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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