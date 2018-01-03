Мужчина позвонил в полицию около пяти утра 3 января и заявил, что в
ресторане на улице Радужной "заложена бомба и наркотики". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Полиция задержала
мужчину, но объяснить свои действия он не смог Фото: mvs.gov.ua
Мужчина позвонил в полицию сегодня около пяти утра и заявил, что в
ресторане на улице Радужной "заложена бомба и
наркотики". Из-за звонка полиция эвакуировала из ресторана
около 140 посетителей и персонал. Специалисты осмотрели здание и
прилегающую территорию, но не нашли ни взрывчатки, ни
подозрительных веществ.Полиция установила номер звонившего и его
личность. Выяснилось, что это 46-летний локальный житель. Несколько
часов назад он покинул этот ресторан.Мужчину задержали у него дома.
Он был сильно пьян и не смог объяснить свои действия, отметили
правоохранители.Сведения о происшествии внесены в Единый список
досудебных расследований по признакам правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе
безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов
собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи
предусматривает до шести лет лишения свободы.
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