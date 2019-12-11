В Лас-Вегасе начали разгуливать голуби в ковбойских шляпах - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Лас-Вегасе начали разгуливать голуби в ковбойских шляпах
11.12.2019 20:28
В Лас-Вегасе появились голуби в ковбойских шляпах
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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