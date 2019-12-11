Об этом он сказал на совместной с главой Госдепартамента Майклом Помпео пресс-конференции, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы еще раз подчеркнули (во время переговоров с Помпео - ред.), что все спекуляции относительно нашего воображаемого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Нет фактов, подтверждающих это, мы не видели этих фактов, никто так и не предоставил нам этих доказательств, потому что их просто нет ", - заявил глава российского МИД.

Однако госсекретарь США на это ответил, что российским коллегам предоставлено "множество фактов".

"Мы считаем, что мы предоставили множество фактов, чтобы показать, что произошло на выборах 2016 года, нашим российским коллегам. Мы не считаем, что была какая-то ошибка в том, что на самом деле было выяснено", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Как сообщалось, в течение двух лет после выборов американского президента в США проходило расследование относительно вмешательства России в избирательный процесс. По его результатам был обнародован подробный отчет, в главных выводах которого указывалось, что российское вмешательство имело место. В частности, было указано на слом россиянами электронных серверов демократов и обнародование украденной переписки на сайте WikiLeaks, а также на попытки российских спецслужб повлиять на кампанию через соцсети. В то же время, доказательств сговора кампании Трампа с россиянами или обструкции правосудию не было представлено.

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