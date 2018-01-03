Ранее во время новогоднего телеобращения Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет

Северокорейский руководитель Ким Чен Ун только что заявил, что" ядерная кнопка постоянно на его столе ». Кто-то из его истощенного и проголодавшегося режима, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерное кнопка, но она намного больше и мощнее его, и моя кнопка работает! " , - написал Трамп написал в своем Twitter .

Ранее во время новогоднего телеобращения Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.

"Ядерная кнопка" или "ядерный чемодан" - устройство, обеспечивающее возможность отдать приказ о применении ядерного оружия.