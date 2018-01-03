|Трамп: у меня "ядерная кнопка" "гораздо больше и мощнее", чем у Ким Чен Ына
|03.01.2018 14:13
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Ранее во время новогоднего телеобращения Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракетПрезидент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР на угрозы о готовности к запуску ядерных ракет.
Дональд Трамп и Майк Пэнс. Фото: newsweek.com
Северокорейский руководитель Ким Чен Ун только что заявил, что" ядерная кнопка постоянно на его столе ». Кто-то из его истощенного и проголодавшегося режима, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерное кнопка, но она намного больше и мощнее его, и моя кнопка работает! " , - написал Трамп написал в своем Twitter .
Ранее во время новогоднего телеобращения Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.
"Ядерная кнопка" или "ядерный чемодан" - устройство, обеспечивающее возможность отдать приказ о применении ядерного оружия.
Напомним, в сентябре Северная Корея и США обменялись "любезными" угрозами в адрес друг друга. Глава северокорейского МИД Ли Йонг Хо заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ракетный удар по Соединенным Штатахловамы после угроз Дональда Трампа в адрес Северной Кореи "стал неизбежным".