Об этом сказал Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Украинской правде".

В частности, он назвал большим достижением для Православной церкви Украины то, что в этом году она получила признание со стороны двух поместных православных церквей, которые играют важную роль в православии, - Элладской Православной церкви и Александрийского патриархата.

Предстоятель обратил внимание на то, "какая борьба была в среде Элладской Православной церкви, потому что Московский патриархат очень настойчиво работал".

"Приезжали делегации, митрополит Иларион (глава внешнецерковной службы РПЦ - УП) ездил, убеждал, общался. Каждый архиерей Элладской церкви получил толстую папку разных статей, исследований против Православной церкви Украины. Представляете, как они работали - работали с каждым архиереем", - добавил митрополит Епифаний.

В то же время он подчеркнул, что "Александрийская церковь пошла другим путем: они не собирались, они не обсуждали, а патриарх Феодор исполнил то, что возлагалось на него как на Предстоятеля: во время совершения божественной литургии помянул мое имя как Предстоятеля и засвидетельствовал этим, что он признает автокефалию".

"Сейчас он уже направил соответствующее ответное письмо на мое письмо после избрания как предстоятеля и планируется, что в начале нового календарного года состоится мой мирный визит в Египет, где мы вместе впервые совершим Божественную литургию и наладим уже окончательно такое наше тесное общение", - рассказал предстоятель ПЦУ.

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