В среду, 3 декабря, в Подмосковье в частном доме в деревне Обновленный Труд пантера перегрызла украинцу горло. Об этом сообщает агентство Москва, ссылаясь на Главное управление МВД РФ по Московской области.

Известно, что случай произошел вечером вторника в зоопарке, который принадлежит бизнесмену Сергею Княгиничеву. По его словам, погибший был у него в гостях и не должен был заходить в вольер. Бизнесмен рассказал, что за животными смотрит лично он и члены его семьи. Услугами сторонних смотрителей он не пользуется.

Княгиничев рассказал, что погибший приехал к брату по гостевой визе из Украины. Вместе с тем бизнесмен не смог объяснить, почему погибший был одет в рабочую спецодежду.

Княгичев рассказал, что пантеру удалось поймать. Хищника зовут Милан, хозяин не собирается усыплять пантеру из-за трагедии. По его словам, погибший сам виноват в своей смерти.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют кровь погибшего на наличие алкоголя. Документы у бизнесмена на животных все есть.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в немецком городе Ингольштадт кошку и ее хозяйку привлекли к уголовной ответственности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира