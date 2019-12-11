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Гончарук объяснил, почему гривна укрепляется, но цены не снижаются
11.12.2019 21:04
Гончарук заявил, что цены в Украине должны снижаться быстрее Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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