4 января православные отмечают большой праздник — именины священный Анастасии Узорешительницы, которой молятся беременные девушки и женщины, чтобы роды и вся беременность проходили удачно.

Эта святая при жизни помогала узникам, следовательно ее считают покровительницей заключенных, особенно несправедливо осужденных. Ей также молятся об исцелении от болезней и о защите от колдовских чар.

История праздника

В начале IV века на Церковь обрушилась новая волна кровавых гонений. Тысячи мучеников приняли смерть за Христа.

Во время гонений Диоклетиана к христианам, томившимся в темницах Рима, приходила женщина в одежде нищенки. Она кормила, лечила, а когда была возможность, и выкупала узников. Звали эту женщину Анастасия. Она была дочерью знатных родителей. Мать Анастасии была тайной христианкой и делала все возможное, чтобы ее дочь получила христианское воспитание. Но после смерти матери отец-язычник выдал девушку замуж за такого же язычника Публия.

Когда Публий узнал, что его жена ходит к заключенным христианам и сама исповедует христианскую веру, он избил ее и запер дома. К тому времени отец Анастасии тоже умер, и ей досталось богатое наследство. Публий задумал замучить жену до смерти, чтобы завладеть им. Однако его замыслу не суждено было исполниться: римлянин вскоре отправился с посольством в Персию и по дороге он утонул в море. Теперь Анастасии никто не мешал распоряжаться своей жизнью и имуществом так, как она сочтет нужным. Она стала щедро раздавать то, что имела, нищим и страждущим.

Императору Диоклетиану донесли, что римские темницы переполнены христианами, которые стойко переносят все мучения. Тогда правитель приказал в одну ночь умертвить всех узников, кроме человека по имени Хрисогон. Ему надлежало отправиться к Доиклетиану в Аквилею. Император лично допрашивал Хрисогона и убеждал его отречься от Христа и принести жертву идолам, но все его попытки оказались тщетными. Тогда он разгневался и приказал отрубить Хрисогону голову и бросить в море. Тело и голову мученика вскоре выбросило волнами на берег. Там их нашёл пресвитер Зоил. Он положил святые мощи в ковчег и спрятал у себя дома.

Хрисогон был учителем Анастасии. После мученической кончины он явился Анастасии, последовавшей за ним в Аквилею, и указал ей путь к Зоилу. А самому Зоилу он открыл, что скоро примут смерть за Христа Агапия, Хиония и Ирина — юные христианки, жившие неподалеку. Он повелел направить к ним Анастасию, чтобы она духовно укрепила этих дев перед грядущими мучениями.

Исполнив завещанное учителем, Анастасия начала путешествовать. Святая прошла через всю Грецию и Македонию. Повсюду она ревностно служила узникам, пока сама не оказалась в темнице. Правитель области угрожал ей муками и пытался склонить к отречению от Христа. Видя, что у него ничего не выходит, он передал святую языческому жрецу Ульпиану. Жрец положил перед Анастасией с одной стороны золото и драгоценности, с другой — орудия пыток, и предложил выбрать между ними. К его удивлению, было выбрано вовсе не золото. Тогда Ульпиан решил осквернить чистоту своей жертвы. Но как только он прикоснулся к Анастасии, сразу ослеп. В ужасе побежал жрец к капищу, призывая своих богов, но по дороге упал и умер. Анастасия же вышла из темницы и продолжила свое служение.

Вскоре святая Анастасия была схвачена вторично и приговорена к голодной смерти. Она провела в темнице без пищи шестьдесят дней, но голод не причинил ей никакого вреда. Тогда правитель повелел утопить святую в море вместе с другими узниками. Когда корабль вышел в открытое море, воины просверлили в нем отверстия, а сами пересели в лодку. Узникам явилась святая Феодотия, которая помогала священный Анастасии и была казнена незадолго до этих событий, и повела корабль к берегу. Выйдя на сушу, чудом спасенные 120 человек уверовали во Христа и были крещены святыми Анастасией и Евтихианом — христианином, который тоже был на этом корабле. Вскоре все они были схвачены и отданы на мученическую смерть.

Святую Анастасию крестообразно растянули между четырьмя столбами над разведенным костром. Ее тело, не поврежденное огнем, некая благочестивая женщина Аполлинария похоронила в саду. В конце V века мощи священный Анастасии были перенесены из Сирмиума (совр. Сремска-Митровица, Сербия) в Константинополь, откуда разошлись по Европе. Реликварии с мощами священный великомученицы Анастасии также хранятся на горе Афон, в Риме, в хорватском городе Задар, в монастыре баварского города Бенедиктбоерн. Честная глава находится в монастыре Анастасии Узорешительницы в горах, близко от греческого города Салоники.

Традиции

В народе святую Анастасию прозвали Узоразрешительницей, так как она помогала избавиться от тяжких уз и страданий.

Святая Анастасия покровительствует беременным женщинам и заключенным.

В Настасьин день подавали постную кашу и угощали ею беременных, чтобы были полны сил и не болели. Так же надо было непременно в этот день славить предков семьи и особенно тех, кто дарует жизнь – матерей.

В этот день вышивали рушныки. Беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем этой священный.

На Анастасию кололи свинью, то есть проводили свежину, чтобы приготовить много деликатесов к рождественскому столу.

Что категорически нельзя делать в этот день

4 января в День священный Анастасии запрещалось бить животных, в противном случае человека могут поймать болезни и возникнут проблемы с ногами.

В Настасьин день нельзя было прокалывать уши, иначе они долго не заживали.

Запрещалось ходить босиком и вязать, так как это могло привести к аресту кого-либо из родственников.

Считается, что 4 января снятся плохие сны, которые пророчат беду. Хорошо, если в этот день человеку ничего не приснилось.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира