Украина в этом году установила несколько рекордов в секторе аграрной промышленности. По данным Минэкономразвития, собрано 74,5 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это больше на 4,4 млн, или на 6%, чем в 2018 году.

Но какими будут цены в следующем году на пшеницу, муку, гречку в Украине, пишет Сегодня.

Если сравнить с прошлым годом, то пшеницы сейчас собрано на 3,18 млн т больше - 28,18 млн т. Средняя урожайность тоже выше – 49,3 ц/га, год назад было 47 ц/га. Мука и хлеб нам точно гарантированы.

Несколько иначе обстоят дела с бакалейными культурами – это гречка, пшено и другие. С гречкой ситуация наиболее сложная - й в сухом весе ее будет не более 90 тыс т, что меньше почти вполовину (было 135 тыс т), чем год назад. А съедают украинцы за год 180 тыс т гречневой крупы. Следовательно, цены на гречку точно вырастут.

В то же время, несмотря на урожайность пшеницы, надеяться на то, что хлеб, мука и бакалея подешевеют, не стоит, утверждают экономисты.

По словам главы Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, главная причина в том, что после подписания в 2014 году Ассоциации с ЕС и отмены в 2017 году регулирования цен на социально важные продукты питания в Украине, цены начали расти, все больше приближаясь к европейским.

“Наши производители получили возможность продавать свой товар за рубеж независимо от насыщения им внутреннего рынка и по рыночным ценам, – разъяснил Дорошенко. – Это касается и агропродукции. Этим воспользовались, следовательно цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения. Как было, например, с гречкой, которая в 2016 году подорожала почти до 40 грн/кг, затем упала в цене более чем вдвое из-за избытка предложения, сейчас цены на нее снова пошли вверх“.

Алексей Дорошенко прогнозирует, что в декабре нынешнего года и в первой половине следующего года крупы и бакалея подорожают на уровень инфляции (5-6% в год), а хлеб – выше инфляции на 1%.









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