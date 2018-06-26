Бывший нардеп и советник экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что попросилась в помощники к президенту после начала революции в стране, чтобы "помогать ему до конца". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Герман: Я говорила с Януковичем, даже когда он был в Крыму Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я вас спасибо, что вы не напоминаете судью Киреева (экс-судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев вынес приговор по "газовому делу" экс-премьера Юлии Тимошенко. В июле 2014 года он объявлен в розыск в Украине за вынесение заведомо неправосудного приговора. Киреев выехал в РФ, где работает адвокатом. – ), что в Украине суды начинают становиться независимыми", – заявила Герман.Она рассказала, что "не имеет никаких отношений с Януковичем" после его бегства из Украины, а до этого более 10 лет работала с политиком."Когда началась революция в Украине, я пришла к Виктору Федоровичу и попросилась помогать ему до конца, потому что я понимала, что моя позиция нужна сейчас президенту. И президент согласился. И я была рядом до последней минуты его пребывания в Украине. Более того, я говорила с ним, даже когда он был в Крыму", – сообщила Герман.По словам экс-нардепа, закон об отстранении Януковича от власти был принят, пока тот еще находился на территории Украины, в Харькове. Герман рассказала, что, когда экс-президент уже был в Крыму, ей позвонили с просьбой от на тот момент главы Администрации Президента Андрея Клюева с просьбой приехать на полуостров и подготовить пресс-конференцию президента."Я сказала, что в Киеве очень тяжелая ситуация, я как депутат никуда из Киева и в Крым не поеду. На следующий день я узнала, что президент покинул страну, и это было для меня огромной неожиданностью", – подчеркнула она.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).18 января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.Сам скорый экс-президент заявлял, что обращался к Путину с просьбой провести консультации в соответствии с Договором о дружбе между Россией и Украиной и рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской миротворческой миссии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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