|
Герман: Я была рядом с Януковичем до последней минуты его пребывания в Украине
|
26.06.2018 11:26
|
Бывший нардеп и советник экс-президента Украины Виктора Януковича
Анна Герман заявила, что попросилась в помощники к президенту после
начала революции в стране, чтобы "помогать ему до конца". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Герман: Я
говорила с Януковичем, даже когда он был в Крыму Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Я вас спасибо, что вы не напоминаете судью
Киреева (экс-судья Печерского районного суда Киева Родион
Киреев вынес приговор по "газовому делу" экс-премьера Юлии
Тимошенко. В июле 2014 года он объявлен в
розыск в Украине за вынесение заведомо
неправосудного приговора. Киреев выехал в РФ, где работает
адвокатом. – ), что в Украине суды начинают становиться
независимыми", – заявила Герман.Она рассказала, что "не имеет
никаких отношений с Януковичем" после его бегства из Украины, а до
этого более 10 лет работала с политиком."Когда началась революция в
Украине, я пришла к Виктору Федоровичу и попросилась помогать ему
до конца, потому что я понимала, что моя позиция нужна сейчас
президенту. И президент согласился. И я была рядом до последней
минуты его пребывания в Украине. Более того, я говорила с ним, даже
когда он был в Крыму", – сообщила Герман.По словам
экс-нардепа, закон об отстранении Януковича от власти был принят,
пока тот еще находился на территории Украины, в Харькове. Герман
рассказала, что, когда экс-президент уже был в Крыму, ей позвонили
с просьбой от на тот момент главы Администрации Президента Андрея
Клюева с просьбой приехать на полуостров и подготовить
пресс-конференцию президента."Я сказала, что в Киеве очень тяжелая
ситуация, я как депутат никуда из Киева и в Крым не поеду. На
следующий день я узнала, что президент покинул страну, и это было
для меня огромной неожиданностью", – подчеркнула она.В
Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного
кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).18 января 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко
сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН
фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину
войска РФ. 10 марта Луценко заявил, что получил ответ от
Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что власть президента РФ и
Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с
просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о
существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также
упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент
РФ Владимир Путин.Сам скорый экс-президент заявлял,
что обращался к Путину с просьбой провести консультации в
соответствии с Договором о дружбе между Россией и Украиной и
рассмотреть на них вопрос введения в Украину полицейской
миротворческой миссии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира