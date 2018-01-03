|Гройсман продал жене недвижимость на 8,8 млн грн
|03.01.2018 14:20
|
Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривень.
Премьер Владимир Гройсман продал недвижимость почти 8,8 миллионов гривен, информирует еizvestia.com.
Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года.
Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО «Магигранд».
Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман.
Читайте: Незаконные сделки с недвижимостью в ОРДЛО "заверяются" в консульстве России
Это предприятие внесено в его декларацию как собственность жены и один из источников ее дохода.
Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривень.
Поделитесь статьей с друзьями