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В Одессе нашли еще одно тело на руинах сгоревшего колледжа
11.12.2019 21:22
Пожар в одесском колледже - спасатели нашли еще одно тело Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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