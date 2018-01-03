Пользователи Instagram обсудили внешний вид российского музыканта Владимира Кузьмина. В Instagram отметили, что Кузьмин сильно постарел Фото: vladimirkuzmin.org Пост она обнародовала в Instagram."Владимир Кузьмин! Мое детство!" – написала она. Владимир Кузьмин ! Мое детство ! * @eminofficial . С Новым годом!! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Дек 31, 2017 at 7:56 PST Пользователи этой соцсети раскритиковали внешний вид Кузьмина."Видос у Кузьмина... Пропитый донельзя", – написала nisimyulia."Кузя после бодуна", – написал gefest09@kasymovamarin."Люди, не бухайте много! А то будете похожи на Кузьмина. Его нужно детям показывать как мотиватор вести здоровый образ жизни", – написала evgenevna75ira."Постарел как", – отметила choulpan."Глядя на Кузьмина, вижу, какой "тяжелый путь прошла наша страна...", – прокомментировал rombrant1946.Весной 2017 года у Кузьмина подозревали рассеянный склероз.31 мая 2018 года музыканту исполнится 63 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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