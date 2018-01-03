|В Киеве пьяный судья причиной аварии: полиция расследует ДТП
|03.01.2018 14:21
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Судья после ДТП залез в скорую и его собирались забрать в больницу, однако присутствующие на месте люди не дали его отвезтиСудья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов совершил ДТП, в результате которого был травмирован человек.
Об этом сообщает " Киев Оперативный ".
Машина Ford Mustang 1994 года выпуска, между еще 10 авто есть в декларации судьи.
После аварии пострадавший водитель Renault доставлен в реанимацию с травмами позвоночника.
Судья после ДТП залез в скорую и его собирались забрать в больницу, однако присутствующие на месте люди не дали его отвести. Полиция провела тест на алкоголь, который показал 1,52 промилле (при 0,2 допустимых).
Фото: ДТП Kiev.ua
После документирования состояния алкогольного опьянения Усатова отпустили в скорой в больницу.
Личность Усатова также подтвердил народный депутат Игорь Мосийчук.
Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия.
"Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины" , - сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции Киева Ирина Левченко на странице Facebook полиции Киева.
"Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий", - добавила она.
Левченко также сообщила, что в результате аварии, которая произошла вечером 2 января, на улице Обороны Киева.
Напомним, 27 декабря внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе . От травм пострадавший скончался на месте. По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.