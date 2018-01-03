Об этом сообщает " Киев Оперативный ".

Машина Ford Mustang 1994 года выпуска, между еще 10 авто есть в декларации судьи.

После аварии пострадавший водитель Renault доставлен в реанимацию с травмами позвоночника.

Судья после ДТП залез в скорую и его собирались забрать в больницу, однако присутствующие на месте люди не дали его отвести. Полиция провела тест на алкоголь, который показал 1,52 промилле (при 0,2 допустимых).

Фото: ДТП Kiev.ua

После документирования состояния алкогольного опьянения Усатова отпустили в скорой в больницу.