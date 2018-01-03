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В Киеве пьяный судья причиной аварии: полиция расследует ДТП
03.01.2018 14:21
В Киеве пьяный судья причиной аварии: полиция расследует ДТП
Судья после ДТП залез в скорую и его собирались забрать в больницу, однако присутствующие на месте люди не дали его отвезти
Судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов совершил ДТП, в результате которого был травмирован человек.
В Киеве пьяный судья причиной аварии: полиция расследует ДТП

Об этом сообщает " Киев Оперативный ".

Машина Ford Mustang 1994 года выпуска, между еще 10 авто есть в декларации судьи.

После аварии пострадавший водитель Renault доставлен в реанимацию с травмами позвоночника.

Судья после ДТП залез в скорую и его собирались забрать в больницу, однако присутствующие на месте люди не дали его отвести. Полиция провела тест на алкоголь, который показал 1,52 промилле (при 0,2 допустимых).

Фото: ДТП Kiev.ua

После документирования состояния алкогольного опьянения Усатова отпустили в скорой в больницу.

Личность Усатова также подтвердил народный депутат Игорь Мосийчук.

Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия. 

"Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины" , - сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции Киева Ирина Левченко на странице Facebook полиции Киева.

"Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий", - добавила она.

Левченко также сообщила, что в результате аварии, которая произошла вечером 2 января, на улице Обороны Киева.

Напомним,  27 декабря внедорожник Land Rover  сбил мужчину на пешеходном переходе От травм пострадавший скончался на месте. По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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