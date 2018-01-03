В системе ProZorro в 2017 г. было проведено 31 тыс. закупок лекарственных средств

В системе электронных торгов ProZorro в 2017 году было поведено 31 тыс. закупок лекарственных средств, из них 18 тыс. по конкурентной процедуре.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госпредприятия "Прозорро", экономия при закупках лекарственных средств в течение 2017 года составила 520 млн грн.

Вместе с тем, в госпредприятии отметили, что "типы нарушений в сфере публичных закупок не сильно изменились со времен бумажных тендеров, но, в отличие от бумажных процедур, которые проводились за закрытыми дверями, теперь все закупки происходят онлайн и все попытки украсть доступны для мониторинга".

"Фактически, украсть так, чтобы никто этого не заметил, теперь очень сложно. Но тот факт, что мы увидели манипуляции в тендере, узнали, что клиент покупает гораздо дороже рыночной цены (ранее оставалось в ящичках и конвертах) еще не означает, что он будет наказан и уволен", - отметили на госпредприятии.

Ежедневно в системе ProZorro объявляется до 3-4 тысяч закупок различных типов.

"Система ProZorro справилась с задачей, а именно позволила провести тендер и предоставила всем, в том числе контролирующим органам, доступ к данным по конкретной закупки. Но дальше наши полномочия не распространяются. Мы не имеем влияния на тех, кто должен контролировать деятельность заказчиков, проводить расследования и наказывать виновных. В случае нарушений система ProZorro выполняет роль доказательной базы, а не следователя или прокурора", - подчеркнули в ProZorro.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Государственный список лекарственных средств в рамках пилотного проекта был интегрирован в систему электронных закупок ProZorro. Интеграция реестра в систему позволит государственным заказчикам выбирать предмет закупки из выпадающего списка по международному непатентованному названию (МНН), что стандартизирует предметы закупок и нивелирует ошибки в названиях препаратов.