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Юрій Горбунов вперше розповів про таємне весілля з Катериною Осадчою
11.12.2019 22:19
Юрій Горбунов не любить ділитися подробицями особистого життя, тому фанати пари Горбунов-Осадча досі не знають нічого про його весілля з Катериною Осадчою.

Але в інтерв’ю для Viva Юрій розповів, що у них з Катею було не весілля, а вечірка. Зіркова пара побралася 2017 року, за два тижні до народження сина Івасика.

"Наша мама була такою великою! Вона весь час сиділа, а всі навколо неї танцювали. Тепер Катя мріє про таке весілля, де зможе відірватися на повну. Її ідеальне весілля зі мною ще попереду", – заінтригував актор.

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