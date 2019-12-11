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Кабмин утвердил новые правила поставки горячей воды
11.12.2019 22:35
Гончарук рассказал о новых правилах поставки горячей воды Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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