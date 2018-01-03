Андрей Данилко выступил против запрета российских фильмов 3 января
2018 14:07 Просмотров: 12 Прокомментируй Печатная версия Tweet
Украинский музыкант Андрей Данилко, известный по образу Верки
Сердючки, заявил в интервью Дмитрию Гордону, что не одобряет
ограничительных мер в отношении российского кинематографа. Текст
беседы опубликован на сайте телеканала "112 Украина".
"Я посмотрю "Ликвидацию" и без ваших запретов, — сказал певец. — Ну
такая глупость, вам делать нечего? Что это решит?". Он отметил, что
необходимо чаще выпускать собственные фильмы, а не блокировать
доступ на телеэкраны зарубежным конкурентам.
Также, по словам Данилко, он "плохо относится" к тому, что многие
российские артисты теперь не могу приехать на Украину. Певец
добавил, что критерии, по которым деятелей культуры вносят в
"черный список", ему не понятны.
Ранее в интервью журналу "Обозреватель" Данилко рассказал о своем
отношении к предложению "лишить лицензии" артистов с Украины,
выступающих в России. Тогда он сказал, что у страны есть и более
серьезные проблемы, чем гастроли артистов, которым надо "кормить
коллективы, обеспечивать студии, выход материалов". "Артисты тоже
люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных"
условиях. Каждый ищет работу", — отметил Данилко.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет
запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен,
"пропагандирующих" силовые структуры России. Согласно информации
Государственного агентства Украины по вопросам кино, в "черном
списке" значится уже более 600 наименований.
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