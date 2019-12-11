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Зеленский утвердил госбюджет-2020
11.12.2019 22:53
Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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