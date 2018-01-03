Советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил в интервью «Голосу Америки», что необходимо найти способ противостоять очень продвинутой новой стратегии, которую Россия усовершенствовала по многим параметрам, пишет агентство Newsader.

По словам генерала, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

«Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия», — заявил Макмастер.

«Русские также проявляли активность в Европе, — отметил генерал, – и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга», — считает Советник по национальной безопасности.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

«Эти же самые люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей»; «Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины»; «Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит», — убежден Макмастер.

По мнению генерала, каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, а именно — стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде «Хезболлы». «За такую поддержку России придется заплатить немалую цену», — заявил Макмастер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира