|Россия поставляла КНДР нефть в обход санкций ООН, - Reuters
|03.01.2018 14:28
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Данные о местоположении кораблей свидетельствуют о необычных перемещениях нескольких российских танкеров в октябре и ноябре 2017 года
Российские корабли поставляли нефть Северной Корее в обход санкций ООН. Об этом сообщили источники Reuters, информирует еizvestia.com.
Собеседники издания сообщили, что нефть передавали с российского танкера на северокорейский. Доказательств причастности российских властей к поставкам нефти нет, отметил один из источников агентства. Неизвестно также, сколько нефти продали КНДР.
Данные о местоположении кораблей свидетельствуют о необычных перемещениях нескольких российских танкеров в октябре и ноябре 2017 года. Одним из них оказался «Витязь».
«Витязь» покинул порт города Славянка 15 октября с 1,6 тысячи тонн нефти. Он направлялся к рыболовным суднам в Японском море, причем на протяжении двух дней транспондеры на корабле были отключены.
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Источники Reuters настаивают, что он передавал нефть танкеру Sam Ma 2. Замдиректора компании «Алиса», владеющей судном, Ярослав Гук отверг поставки нефти Северной Корее, однако заявил, что не знал о том, что танкер заправляет рыболовные судна.
В пресс-службе МИД России заявили, что соблюдают санкционный режим.
«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, непременно, квоты, но нет полного запрета», – отметили представители внешнеполитического ведомства.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «поймал с поличным» Китай, который, по его данным, поставляет нефть КНДР.