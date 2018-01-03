Данные о местоположении кораблей свидетельствуют о необычных перемещениях нескольких российских танкеров в октябре и ноябре 2017 года

Российские корабли поставляли нефть Северной Корее в обход санкций ООН. Об этом сообщили источники Reuters, информирует еizvestia.com.

Собеседники издания сообщили, что нефть передавали с российского танкера на северокорейский. Доказательств причастности российских властей к поставкам нефти нет, отметил один из источников агентства. Неизвестно также, сколько нефти продали КНДР.

Данные о местоположении кораблей свидетельствуют о необычных перемещениях нескольких российских танкеров в октябре и ноябре 2017 года. Одним из них оказался «Витязь».

«Витязь» покинул порт города Славянка 15 октября с 1,6 тысячи тонн нефти. Он направлялся к рыболовным суднам в Японском море, причем на протяжении двух дней транспондеры на корабле были отключены.

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Источники Reuters настаивают, что он передавал нефть танкеру Sam Ma 2. Замдиректора компании «Алиса», владеющей судном, Ярослав Гук отверг поставки нефти Северной Корее, однако заявил, что не знал о том, что танкер заправляет рыболовные судна.

В пресс-службе МИД России заявили, что соблюдают санкционный режим.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, непременно, квоты, но нет полного запрета», – отметили представители внешнеполитического ведомства.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «поймал с поличным» Китай, который, по его данным, поставляет нефть КНДР.

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