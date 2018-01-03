Частный предприниматель Алексей Маврин, который был одним из заложников Владимира Безуха в харьковском отделении "Укрпошти", отметил, что его целью было завалить злоумышленника на пол и не дать ему возможности полезть в карман. Маврин: Созревали планы, что надо что-то делать Фото: mediaport.ua "Я понял, что пистолет игрушечный, ненастоящий, потому что он пару раз падал на плитку, и я услышал стук пластмассы... Потом он отключал, снимал с себя эти баклажки, у нас появилось больше храбрости. Созревали планы, что надо что-то делать. Поэтому я присел ближе к девушкам (сотрудницам отделения почты. – ) и начал их настраивать. Я им сказал: "Девчонки, давайте что-то решать, мне главное – от вас нужна помощь", – сказал он.По словам Маврина, целью в отношении злоумышленника было "просто завалить на пол и не дать возможности полезть в карман"."Единственное, что я знал, – у него настоящий ножик. Об этом я больше только переживал... Я сбоку на него набросился, и девчонки за мной сразу среагировали. Они мне помогали его обезвреживать, держать, и Вика (начальник отделения Виктория Мущир. – ) быстренько среагировала, побежала открывать, мы нашли ключи, которыми он закрыл главную входную дверь, потому что она была закрыта на большой засов и еще на навесной дворец, который он принес с собой", – отметил он.Маврин рассказал, что о происходящем снаружи захваченного помещения узнавал благодаря связи по Viber со своим товарищем."Его имя – Валерий Зубенко, это мой напарник по работе. Он не полицейский, он просто среагировал с работы, позвонил в полицию, помогал полиции, показывал переписку. Также я пытался фотографировать, видео снимать, что происходит внутри", – объяснил он.30 декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. В полиции сообщали, что заложников было девять, двое из них – дети.Правоохранители рассказали, что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.Позже глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что преступник задержан, а удерживаемые им люди – все на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что преступник вел асоциальный образ жизни и является фигурантом уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха, Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.31 декабря суд арестовал Безуха до 27 февраля без права внесения залога.Временно исполняющий обязанности директора Харьковской дирекции ПАО "Укрпошта" Галина Башлай рассказывала, что Безуха связали работники отделения и клиент. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что безуха отделения маврин было Теги: происшествия