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В Греции произошло мощное землетрясение
11.12.2019 23:30
У Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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