|В больнице скончался раненый в Донбассе 20-летний боец
|26.06.2018 11:26
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20-летний воин потерпел тяжелого ранения от пули снайпера 19 июняВ больнице в Днепре умер раненый враждебным снайпером украинский военный Руслан Баглик.
Фото: из открытых источников
Руслан пошел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты" , - сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.
Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз с запрещенного минского договоренностями вооружения. Один украинский военный погиб, еще 4 получили ранения .
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