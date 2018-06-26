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В больнице скончался раненый в Донбассе 20-летний боец
26.06.2018 11:26
В больнице скончался раненый в Донбассе 20-летний боец
20-летний воин ​​потерпел тяжелого ранения от пули снайпера 19 июня
В больнице в Днепре умер раненый враждебным снайпером украинский военный Руслан Баглик.
В больнице скончался раненый в Донбассе 20-летний боец Фото: из открытых источников

Руслан пошел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты" , - сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз с запрещенного минского договоренностями вооружения. Один украинский военный погиб, еще 4 получили ранения .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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