20-летний воин ​​потерпел тяжелого ранения от пули снайпера 19 июня

Руслан пошел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты" , - сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.