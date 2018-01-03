По факту ДТП с участием судьи на Брест-Литовском шоссе возбуждено дело

Прокуратура г.Киева начала процессуальное руководство в уголовном производстве, открытого по факту совершения судьей ДТП на Брест-Литовском шоссе 2 января 2018 года.

Как сообщает в среду прокуратура г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее пострадавшему телесное повреждение средней тяжести).

В настоящее время в уголовном производстве решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Проводятся другие необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершения дорожно-транспортного происшествия.

В прокуратуре не уточняют подробности ДТП.

Как сообщалось, в ночь на среду, 3 января, общество dtp.kiev.ua на странице в Фейсбук сообщило, что в Киевской области на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло ДТП с участием судьи из Белой Церкви.

"Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован", – говорилось в сообщении.

По информации сообщества, за рулем автомобиля Ford был судья Дмитрий Усатов, который находился в состоянии алкогольного опьянения. "Он пытался убегать на "скорой", но был задержан", – передает общество.