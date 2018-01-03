|Российский вертолет разбился в Сирии: есть погибшие
|03.01.2018 14:29
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Борттехник вертолета получил травмыВ Сирии разбился российский военный вертолет Ми-24, погибли оба пилота.
Об этом сообщает агентство " Интерфакс ".
В Министерстве обороны России в среду отметили, что случай произошел 31 декабря.
"Во время выполнения перелета на аэродром Хама за технической неисправности разбился российский вертолет Ми-24. При осуществлении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли" , - сказали в министерстве.
По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы.
"Ни огневого воздействия по Ми-24 не было", - отметили в Минобороны РФ.
Напомним, 19 декабря в России в аэропорту Нарьян-Мара во время взлета разбился самолет Ан-2 . Погибли 4 из 13 человек, находившихся на борту.
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