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Российский вертолет разбился в Сирии: есть погибшие
03.01.2018 14:29
Российский вертолет разбился в Сирии: есть погибшие
Борттехник вертолета получил травмы
В Сирии разбился российский военный вертолет Ми-24, погибли оба пилота.
Российский вертолет разбился в Сирии: есть погибшие

Об этом сообщает агентство " Интерфакс ". 

В Министерстве обороны России в среду отметили, что случай произошел 31 декабря.

"Во время выполнения перелета на аэродром Хама за технической неисправности разбился российский вертолет Ми-24. При осуществлении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли" , - сказали в министерстве.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы.

"Ни огневого воздействия по Ми-24 не было", - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, 19 декабря в России в аэропорту Нарьян-Мара во время взлета разбился самолет Ан-2 . Погибли 4 из 13 человек, находившихся на борту.

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