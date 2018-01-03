Борттехник вертолета получил травмы

Об этом сообщает агентство " Интерфакс ".

В Министерстве обороны России в среду отметили, что случай произошел 31 декабря.

"Во время выполнения перелета на аэродром Хама за технической неисправности разбился российский вертолет Ми-24. При осуществлении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли" , - сказали в министерстве.

По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы.

"Ни огневого воздействия по Ми-24 не было", - отметили в Минобороны РФ.